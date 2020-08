Regionali, pronta la lista di +Veneto in Europa (Di giovedì 20 agosto 2020) VENEZIA – +Veneto in Europa Volt ha completato la lista per le prossime Regionali, che sosterrà la candidatura alla presidenza di Arturo Lorenzoni. I cinque candidati nella circoscrizione di Belluno sono Selene Guagliardo, Luca Bonarrigo, Luisa Maria Nastase, Giorgio Pasetto e Anna Lisa Nalin. Nella circoscrizione di Padova si candidano Corrado Bidoia Maria Trombetta, Davide Zurlo, Luisa Maria Nastase, Alessandro Pace, Serena Simonatto, Bruno Viano, Anna Lisa Nalin e Giorgio Pasetto. I nove nomi per la cicoscrizione di Treviso sono Lorenzo Moro, Anna Lisa Nalin, Gianmarco Luu detto Lu, Luisa Maria Nastase, Davide Zurlo, Federica Gatto, Ashraf Masih, Serena Simonatto e Giovanni Risato.A Venezia corrono Silvia Nalin, Egidio Bertaggia, Chiara Avezzù, Filippo Celeghin, Luisa Maria Nastase, Uberto Marchesi, Maria Trombetta, Matteo Forin e Deborah Alfonzo. A Verona Giorgio Pasetto, Luisa Maria Nastase, Davide Zurlo, Barbara Sorgato, Stefano Sartori, Silvia Marceglia, Francesco Fasoli, Anna Lisa Nalin e Davide Cremoni. A Vicenza, infine, i candidati sono Davide Zurlo, Gerardina Iannazzone, Ermes Massignani detto Ermes, Luisa Maria Nastase, Paolo Parisen Toldin, Maria Trombetta detta Moira, Samuel Rossi, Anna Lisa Nalin e Davide Sguazzardo. Molti candidati correranno quindi in più circoscrizioni, e a fronte di 55 posti i nomi sono 33. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, al Pascale di Napoli parte la sperimentazione sui test rapidi Regionali, pronta la lista di +Veneto in Europa Gli occhi folgoranti di Beatrice e Dante novello Ulisse nella lettura di Franco Ricordi Coronavirus, nel resort di Santo Stefano 26 positivi Russia, l’oppositore Navalnyj ricoverato in Siberia: “È stato avvelenato” Regionali, Crimi: “Da Conte auspicio, ma in Puglia e Marche alleanza M5s-Pd infattibile” Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Regionali pronta Regionali: pronta lista la unica di Forza Italia, Liguria Popolare e Polis Bizjournal.it - Liguria Caldoro: “Ecco le nostre dieci idee per la Campania”

È on line il programma elettorale della coalizione di centro destra con Stefano Caldoro candidato presidente della Regione Campania. Un programma “aperto” e condiviso attraverso la piattaforma www.lac ...

La Valdera si candida per i Mondiali di Ciclismo

Dopo la proposta del sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, di portare li Mondiali di Ciclismo in Valdera, l'Unione ciclistica Pecciolese aderisce insieme alla città di Pontedera. Dopo la rinuncia dell ...

