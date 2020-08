Rangnick: “Milan? Ecco com’è andata. Non avrei puntato su Ibra per un motivo”. Poi la stoccata a Maldini… (Di giovedì 20 agosto 2020) Sembrava ad un passo dalla panchina del Milan.Stiamo parlando di Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco, che per mesi è stato corteggiato dal club rossonero per ricoprire il ruolo di direttore tecnico e di allenatore, non approderà in Italia. La società meneghina, infatti, ha scelto di confermare Stefano Pioli dopo gli ottimi risultati maturati dopo la ripresa del campionato di Serie A a seguito del lockdown a causa dell'emergenza Coronavirus."I primi contatti risalgono a fine ottobre, quando la squadra era in una situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione. Il Milan è stata la formazione migliore post Coronavirus, cambiare non sarebbe stato saggio né rispettoso". Lo ha dichiarato proprio Rangnick, intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. "Pioli ha meritato la conferma, anche per la persona che ... Leggi su mediagol

