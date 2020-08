Putin, l'ombra peggiore: il suo nemico "avvelenato e in terapia intensiva" (Di giovedì 20 agosto 2020) Il leader dell'opposizione russa Alexi Navalny è ricoverato in terapia intensiva a Omsk. Il più famoso avversario di Vladimir Putin sarebbe stato avvelenato, secondo quanto reso noto dalla sua portavoce, Kira Yarmysh. Navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca e si è sentito male: "Ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva", ha scritto la sua collaboratrice. Il sospetto è che qualche sostanza tossica sia stata mescolata nel suo té. "Quella era l'unica cosa che ha bevuto la mattina - conferma la Yarmysh -. I medici dicono che il veleno è stato rapidamente assorbito mediante il liquido caldo" Già in passato il 44enne, in prima linea contro la corruzione del regime di Putin, ha subito ... Leggi su liberoquotidiano

Con un'ombra: secondo informazioni non verificabili ... richiesta arrivata dopo che l'anno prima il presidente Vladimir Putin si era offerto direttamente, dando la disponibilità russa ...

Svetlana Tikhanovskaya , oppositrice del leader bielorusso Lukashenko, si è detta pronta a guidare la Bielorussia. "Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità e ad agire da leader nazionale ", ha ...

