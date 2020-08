Paratici Juventus, Capozucca svela il futuro del dirigente (Di giovedì 20 agosto 2020) Paratici Juventus – Il d.s bianconero è finito da qualche mese al centro delle voci di mercato che riguardano sopratutto la Roma. I giallo-rossi, dopo il passaggio di proprietà, sono anche alla ricerca di un direttore sportivo. Petrachi non è stato completamente sostituito e si cerca un nome che possa garantire un progetto solido e ambizioso alla squadra. Juventus: il futuro di Paratici L’attuale dirigente di Agnelli è l’obiettivo principale ma il d.s Stefano Capozucca, intervenuto tramite i microfoni di TMW, ha espresso la sua opinione. Le parole: Leggi anche: Mercato Juventus, caccia al bomber: tre i possibili colpi “Le squadre vanno in ritiro con gli stessi giocatori con cui hanno finito. È ... Leggi su juvedipendenza

