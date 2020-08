MotoGp, Zarco costretto a saltare il venerdì di libere: resta in forse la sua presenza per il GP di Stiria (Di giovedì 20 agosto 2020) Johann Zarco non saprà se potrà partecipare al Gran Premio di Stiria fino a domani pomeriggio, il francese infatti non potrà svolgere la visita medica prevista dai protocolli della MotoGp perché non sono trascorse 48 ore dall’operazione allo scafoide svolta ieri a Modena. “Il pilota può chiedere un check-up una volta passate le prime 48 ore” le parole del dottor Charte a Motorsport.com, dunque Zarco saprà se verrà considerato fit per la gara solo venerdì pomeriggio, per poi scendere in pista nelle FP3 di sabato mattina. Oggi invece il pilota dell’Avintia si presenterà davanti ai commissari sportivi della FIM, un colloquio nel corso del quale spiegherà la sua versione dei fatti circa l’incidente avvenuto con Franco ... Leggi su sportfair

