Masters 1000 Cincinnati 2020: il montepremi e il prize money (Di giovedì 20 agosto 2020) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Cincinnati 2020, in programma dal 20 al 28 agosto sul cemento americano. Tra gli azzurri presenti nel main draw ci sono Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, mentre non è presente Fabio Fognini che riprenderà sulla terra rossa. La testa di serie numero è Novak Djokovic, assenti Rafael Nadal e Roger Federer. Il vincitore percepirà i soliti 1000 punti Atp e una cifra di circa 240 mila euro. Il montepremi complessivo è di circa 4.2 milioni di dollari rispetto ai 6 milioni dello scorso anno. Di seguito il prize money e i punti nel dettaglio, dal primo turno alla finale, oltre alle qualificazioni che si disputano ... Leggi su sportface

Seppi, Mager e Travaglia in campo in contemporanea alle 17 italiane, poi Paolini. Il derby italiano intorno alle 23. Nessuna copertura televisiva ...Caruso primo ostacolo per Jannik. Sfide abbordabili per Seppi, Mager e Travaglia. Le prime due teste di serie sono Simon e Chardy ...