Massimo Boldi invoca il ritorno del Signore contro i potenti e le mascherine (Di giovedì 20 agosto 2020) Con la sua ormai proverbiale lucidità, dalla sua pagina facebook l’attore Massimo Boldi dice che i potenti del mondo “hanno dichiarato guerra a se stessi” e il popolo non vuole “tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill” e invoca il ritorno del “salvatore dei mondi, nostro Signore”: Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos ... Leggi su nextquotidiano

