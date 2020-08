Lo zoo di "Tiger King" chiude e diventa un set cinematografico (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo ha annunciato su Facebook l'attuale proprietario della struttura, celebre grazie alla serie di Netflix Leggi su media.tio.ch

Lo zoo dei felini reso famoso su Netflix dalla serie Tiger King chiude definitivamente. L'attuale proprietario Jeff Lowe lo ha annunciato incolpando “le pressioni" dell'associazione animalista Peta. L ...

Tiger King, chiude l'ex zoo di Joe Exotic: diventerà un set per la TV

È The Wrap a rendere noto che il Greater Wynnewood Exotic Animal Park, lo zoo reso famoso dalla docuserie Netflix Tiger King basata sulla vita di Joe Exotic, verrà chiuso al pubblico "con effetto imme ...

