Incidenti in Montagna: escursionista morta in Valsavarenche (Di giovedì 20 agosto 2020) Incidente in Valsavarenche: il Soccorso alpino valdostano ha recuperato il corpo senza vita di una escursionista nella zona della Punta Basei (laghi del Nivolet). La donna era partita per una gita, ma ne è stato segnalato il mancato rientro nella serata di ieri. Alle ricerche hanno partecipato uomini del del Soccorso Alpino Valdostano, del Corpo Forestale, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza Sagf. Il corpo è stat avvistato questa mattina durante il sorvolo dell’elicottero: era fuori sentiero, alla base di un salto di roccia di circa 150 metri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

AnsaValledAosta : Incidenti montagna: escursionista morta in Valsavarenche - AnsaValledAosta : Incidenti montagna: cade in dirupo, ferito escursionista. Francese di 81 anni era nella zona del colle Gran San Ber… - ABRUZZOLIVETV : #Abruzzo. #Incidenti in #montagna. Uomo con pacemaker colto da malore. Recuperati numerosi escursionisti #Cronaca - zazoomblog : Incidenti in Montagna: morto alpinista in Val Passiria precipitato per 150 metri - #Incidenti #Montagna: #morto - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: È stato trovato morto questa mattina un escursionista di Prato Carnico (Udine) di cui non si avevano più notizie da circa un… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Montagna Incidenti montagna: cade in dirupo, ferito escursionista Agenzia ANSA Alpinista belga precipita e muore sul versante francese del Monte Bianco

Un alpinista belga di 30 anni è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L’incidente si è verificato nella giornata di mercoledì 19 agosto all’altezza dell’Aiguille de la Bérangère, ...

Giuseppe Di Bello, l’ex carabiniere che ha trovato i probabili resti di Gioele: «Bisognava ragionare come un bimbo di 4 anni rimasto da solo»

CARONIA (Messina) Cercatore di funghi, conoscitore della montagna, Giuseppe Di Bello, l’ex brigadiere dei carabinieri di 66 anni che ha trovato i probabili resti di Gioele, ieri mattina era uno dei ta ...

Un alpinista belga di 30 anni è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L’incidente si è verificato nella giornata di mercoledì 19 agosto all’altezza dell’Aiguille de la Bérangère, ...CARONIA (Messina) Cercatore di funghi, conoscitore della montagna, Giuseppe Di Bello, l’ex brigadiere dei carabinieri di 66 anni che ha trovato i probabili resti di Gioele, ieri mattina era uno dei ta ...