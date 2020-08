Il Mattino: «Possiamo creare una squadra più aggressiva, più giovane, più feroce» (Di giovedì 20 agosto 2020) In questi giorni il tecnico del Napoli Rino Gattuso è stato a Capri insieme al presidente De Laurentiis e Giuntoli per discutere come sarà la squadra della prossima stagione. Secondo quello che riporta il Mattino la strategia sarà quella di un rosa aggressiva «Presidente, Possiamo creare una squadra ancora più aggressiva, più giovane, più feroce»: Giuntoli e Gattuso hanno la stessa idea di calcio, hanno la stessa visione del Napoli che sarà, un’idea che hanno trasmesso, in un discorso che avrebbe potuto avere l’incipit descritto, nei summit che hanno avuto e stanno avendo con De Laurentiis. Tecnico e ds vogliono ripartire da principi di gioco che ... Leggi su ilnapolista

A maggio 2021 l’elezione del Magnifico che celebrerà gli 800 anni dell’ateneo. In pole la psicologa Daniela Mapelli, ma anche Ingegneria vuole un candidato PADOVA. La svolta rosa del Bo. Attesa quasi ...

