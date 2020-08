Gemellini azzannati da Rottweiler scappati di casa, uno è grave: feriti anche nonno e padrone (Di giovedì 20 agosto 2020) Due Gemellini di 6 anni sono stati aggrediti da due Rottweiler scappati di casa: ferito anche il nonno, denunciato il proprietario. Forti le parole del primo cittadino: “Valuteremo quali misure prendere”. Attimi di terrore a San Giovanni in Persiceto. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 agosto, due Gemellini di 6 anni sono stati azzannati … L'articolo Gemellini azzannati da Rottweiler scappati di casa, uno è grave: feriti anche nonno e padrone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

A San Giovanni in Persiceto un rottweiler ha azzannato gemelli di 6 anni, trasportati in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna. Uno è grave.San Giovanni in Persiceto (Bologna), 20 agosto 2020 - «Se non fossero intervenuti mio padre e altri... chissà come sarebbe andata a finire»: è incredulo e preoccupato Tommaso Cotti, zio dei gemellini ...