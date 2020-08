Gazzetta su Milik alla Roma: "Sul piatto Under, ma la contropartita preferita è un'altra" (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Napoli vuole Veretout e non Under dalla Roma per cedere Arek Milik. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così sulla trattativa tra partenopei e capitolini. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta su Milik alla Roma: 'Sul piatto Under, ma la contropartita preferita è un'altra' - BianconeriZone : Pirlo prefers Dzeko over Milik but the first one has a 7mln€ wage. [Gazzetta dello sport] - infoitsport : RASSEGNA - Corriere: 'Milik-Roma, sì! Under e 15 milioni al Napoli', Tuttosport: 'Moratti: 'Juve, ti prendiamo!', I… - infoitsport : Milik-Roma, Gazzetta: Under non è la priorità, il Napoli come pedina di scambio chiede un altro giocatore - JuveSicilianDoc : RT @JPeppp: Sportmediaset - Dzeko obiettivo numero 1 Corriere - Il dopo Higuain è Zapata Gazzetta - Blitz di Paratici a Londra per Jimene… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milik Koulibaly, Milik, Allan, Ghoulam: Napoli, da qui servono 150 milioni. E poi... La Gazzetta dello Sport Gazzetta su Milik alla Roma: "Sul piatto Under, ma la contropartita preferita è un'altra"

Il Napoli vuole Veretout e non Under dalla Roma per cedere Arek Milik. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così sulla trattativa tra partenopei e cap ...

Dzeko, tentazione Juventus: Pirlo lo preferisce a Milik

Il tecnico lo preferisce a Milik, con cui la Juve aveva già avviato i contatti prima dell’esonero di Sarri. Dzeko è tornato oggi a Roma dalla Croazia e presto parlerà col club: se sarà lui a chiedere ...

Il Napoli vuole Veretout e non Under dalla Roma per cedere Arek Milik. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così sulla trattativa tra partenopei e cap ...Il tecnico lo preferisce a Milik, con cui la Juve aveva già avviato i contatti prima dell’esonero di Sarri. Dzeko è tornato oggi a Roma dalla Croazia e presto parlerà col club: se sarà lui a chiedere ...