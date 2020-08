Froome escluso dal Tour de France: le parole del britannico dopo la scelta del team (Di giovedì 20 agosto 2020) Negli ultimi giorni sta facendo discutere la scelta del team Ineos di lasciare fuori squadra Thomas e Froome al Tour de France. I due campioni britannici, che alla Grande Boucle hanno dominato negli ultimi anni, non correranno in Francia quest’anno. “Non sono sicuro che in queste condizioni avrei potuto realizzare il lavoro necessario al Tour. Ma considerato il punto in cui ero, il mio è stato un recupero incredibile e sono stato fortunato a essere in grado di correre ancora“, queste le parole di Froome dopo l’annuncio del team. Chris Graythen/Getty Images“Devo guardare da dove vengo e cos’ho fatto dopo l’incidente al Dauphiné dello scorso ... Leggi su sportfair

codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Chris Froome non sarà a Nizza per il via della prossima Grande Boucle ?? ????? ???? La Vuelta sarà la sua ultima recita con… - Eurosport_IT : Chris Froome non sarà a Nizza per il via della prossima Grande Boucle ?? ????? ???? La Vuelta sarà la sua ultima reci… - Tsukky1990 : @IlBig70 @stefanorizzato Portano Thomas (anche lui escluso) al Giro con Froome che farà la Vuelta - 85AleFrau : Chris Froome è stato escluso dalla formazione della Ineos che prenderà il via al prossimo Tour de France. Comunque… -