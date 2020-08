Esclusiva: Auteri-Bari, incontro stasera per gli accordi (Di giovedì 20 agosto 2020) Calma. Nell’estate dei colpi di sole e di “De Rossi allenerà la Fiorentina”, bisogna stare calmi. Gaetano Auteri è per distacco il candidato per la panchina del Bari. Dovremmo dire l’unico candidato visto che, come anticipato, Caserta sta per incontrare il Perugia. Ma bisogna soltanto aspettare che incontri Romairone, accadrà in serata. E poi si metteranno le basi per il nuovo Bari. Per Auteri un’occasione unica di riscattare a Bari le incompiute di Catanzaro. Foto: Matera L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

