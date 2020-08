Death Valley: ecco come si vive nel posto più caldo della terra (Di giovedì 20 agosto 2020) Domenica 16 agosto c’erano 54.4 gradi nel parco nazionale della Death Valley, la temperatura più alta mai ufficialmente registrata sulla terra dal 1931. La zona, una vasto deserto pieno di canyons e dune al confine con il Nevada, è da sempre considerata uno dei posti più aridi e caldi al mondo. «Penso che stiamo tutti perdendo la pazienza da quanto è caldo», ha detto alla BBC Brandi Stewart, che la lavora al parco nazionale della Death Valley in California. «Quando cammini all’aperto è come se ci fosse qualcuno che punta tanti asciugaceplli sulla tua faccia». La foto di Brandi, che domenica scorsa segnava 55 gradi, ha fatto il giro del mondo. ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : Temperatura record nella Death Valley. Registrati 54,4 - VIDEO #ANSA - Corriere : Death Valley, registrati 54,4 gradi. Potrebbe essere la temperatura più alta mai raggiunta sulla Terra - HuffPostItalia : Nella Death Valley il termometro segna 54.4°C, record da oltre un secolo - maugas56 : @Koffka6 Ah, non avevo capito che intendevi questo, mi ero ingrippato con la Death Valley. ?? L'agricoltura intensiv… - valeriomoneta_ : Domenica scorsa 54.4°C ?? #deathvalley @TheOutbound -