D’Amato: “In Sardegna si rischia bomba virale: i locali non rispettano le regole” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Il mancato rispetto delle regole nei locali della movida in Sardegna rischia di far esplodere una bomba virale. Ci aspettiamo un considerevole aumento dei casi ed è in corso una grande azione di tracciamento”, sono queste le parole dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Voglio rassicurare – prosegue – che abbiamo in atto comunque un sistema di controllo e monitoraggio in grado di rispondere con tempestività. Solo negli ultimi tre giorni sono stati effettuati oltre 7.700 test nei drive-in un lavoro straordinario e ringrazio i nostri operatori che stanno agendo con grande professionalità”. “Se si fossero rispettate le regole minime – conclude – non si sarebbe creata questa situazione. ... Leggi su sportface

