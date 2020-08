Contatti sull’asse Juve-City: Guardiola ha chiesto Alex Sandro (Di giovedì 20 agosto 2020) Si riaccende l’asse Torino-Manchester, stavolta in ballo non c’è lo United ma il City di Guardiola. Dopo aver trattato Bernardeschi e Douglas Costa con i Red Devils, la Juventus è in contatto con l’altra squadra di Manchester per Alex Sandro, pupillo del tecnico spagnolo. Il terzino brasiliano non è incedibile per la società bianconera e … L'articolo Contatti sull’asse Juve-City: Guardiola ha chiesto Alex Sandro Leggi su dailynews24

