Calciomercato Inter – Ufficiale Lazaro al Monchengladbach; Perisic e Nainggolan da piazzare (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Calciomercato Inter in queste ore per quanto riguardo le entrate è fermo in attesa della finale di Europa League, mentre si pensa a piazzare gli esuberi. Ufficiale Lazaro al Monchengladbach E’ adesso Ufficiale il passaggio in prestito oneroso di Valentino Lazaro al Monchengladbach come comunicato dalla stessa Inter con una nota Ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica la cessione in prestito oneroso sino al 30 giugno 2021 di Valentino Lazaro al Borussia Mönchengladbach”. Le cifre dell’accordo sono state poi svelate dal club tedesco che ha reso noto di aver pagato 1,2 milioni per il prestito e il riscatto è fissato a ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Benfica vuole #JoaoMario: il punto - Gazzetta_it : #Inter, che ne sarà dei giocatori in prestito? #Perisic e #Nainggolan ceduti con lo sconto #calciomercato - FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - cmdotcom : #Lazio, #Milinkovic in attesa dell'offerta giusta: il patto d'onore, il #Psg e l'#Inter - fozguna : RT @internewsit: Godin, agente tratta con il Fenerbahce: la posizione del club turco - -