Brescia, risoluzione consensuale con Diego Lopez: il comunicato (Di giovedì 20 agosto 2020) Diego Lopez non è più l’allenatore del Brescia: risolto consensualmente il contratto con le Rondinelle. Il comunicato Diego Lopez non è più l’allenatore del Brescia. Il tecnico ha risolto consensualmente il contratto con il club lombardo. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale delle Rondinelle. «Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego López, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il Club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Brescia, risoluzione consensuale con Diego Lopez - VitoCDoria : RT @DiMarzio: #Brescia, è ufficiale: #Delneri è il nuovo allenatore. Risoluzione di contratto per #Lopez - infoitsport : TMW - Brescia-Delneri, c’è la firma. Si tratta la risoluzione con Lopez - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Brescia, è ufficiale: #Delneri è il nuovo allenatore. Risoluzione di contratto per #Lopez - alaimotmw : #Brescia #Delneri c’è la firma. Si tratta la risoluzione con Diego #Lopez -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia risoluzione UFFICIALE: Brescia, risoluzione consensuale con Diego Lopez TUTTO mercato WEB Brescia, esonerato Diego Lopez: il comunicato

Diego Lopez saluta il Brescia. Il tecnico, dopo il penultimo posto in classifica ... La società lombarda ha comunicato la risoluzione del contratto attraverso una nota ufficiale.

Caon (Forza Italia): «Alta Velocità a Padova, non si può più aspettare»

dove chiede se la tratta dell'Alta Velocità Brescia — Padova, potrà rientrare nelle opere che si avvarranno di un commissario straordinario, sulla base della procedura descritta dalla recente legge 76 ...

Diego Lopez saluta il Brescia. Il tecnico, dopo il penultimo posto in classifica ... La società lombarda ha comunicato la risoluzione del contratto attraverso una nota ufficiale.dove chiede se la tratta dell'Alta Velocità Brescia — Padova, potrà rientrare nelle opere che si avvarranno di un commissario straordinario, sulla base della procedura descritta dalla recente legge 76 ...