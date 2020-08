Beautiful: protagonista in fin di vita per colpa di Bill?? (Di giovedì 20 agosto 2020) A quanto pare, nella più nota soap opera americana, i colpi di scena non sono finiti! Dopo aver dovuto dire addio a Phoebe (Beth), un altro trauma sta per colpire la povera Steffy.. ma vediamo nel dettaglio.. Per Steffy non c’è tregua! Uno dei personaggi più apprezzati e noti di Beautiful sta attraversando una fase molto delicata.. la figlia di Ridge infatti ha daArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Stef645 : Il protagonista di Beautiful Boy - Eva_booklover97 : @AirinVein SÌ. SONO D’ACCORDO SU TUTTO. Comunque io non so, non sono contro i libri con protagonista bisessuale ecc… - riviera24 : L’attore americano Daniel McVicar all’Ange Blanc di Limonetto del bordigotto Lacala - Nato in Colorado, dal 1987 al… -