Astronauta | ecco i requisiti per diventarlo

Chi non ha mai sognato di fare l'Astronauta? Durante la corsa alle esplorazioni dello spazio degli anni '60, la Nasa aveva selezionato un gruppo d'élite di astronauti e piloti per orbitare attorno alla Terra e infine atterrare sulla Luna: questi pionieri erano ben abituati a correre rischi e spingere al limite il proprio corpo. In seguito furono descritti come dotati di «the right stuff», le giuste caratteristiche fisiche e psicologiche necessarie per esplorare lo spazio. Finora, dei 100 miliardi di persone che, secondo le stime, hanno vissuto sulla Terra, meno di 600 hanno viaggiato nello spazio: è una professione unica, alla quale non tutti siamo adatti. La Nasa ha stabilito i criteri necessari che i candidati astronauti devono soddisfare. In primo luogo, bisogna essere cittadini statunitensi (alcuni hanno cambiato la ...

La Space X, compagnia spaziale fondata da Elon Musk, raddoppia. Anzi, triplica. Dopo il successo totale delle prime due missioni della nuova navicella “Crew Dragon”, con un primo lancio nel 2019 senza ...

In molti hanno assistito al lancio e al rientro di SpaceX Crew Dragon della missione Demo-2 che ha portato due astronauti sulla ISS per qualche mese. Ora però l'agenzia spaziale statunitense guarda ol ...

