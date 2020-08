Arcuri: “Il coronavirus non è mai andato via. Ora il nostro Paese è più preparato” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – “Il virus non è mai andato via, finirà quando nel mondo saranno disponibili miliardi di vaccini“. Così Domenico Arcuri, commissario straordinario del governo per l’emergenza Covid-19 e amministratore delegato di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo), intervenendo all’incontro dal titolo ‘Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla. Dialogo sulla ripartenza’ che si è svolto oggi nell’ambito del 41esimo Meeting di Rimini, in programma al Palacongressi della Fiera fino al 23 agosto. “Conserviamo la libertà che abbiamo ritrovato- ha proseguito- accompagnandola ad un forte senso di responsabilità”.AVREMO 3.700 NUOVI POSTI DI TERAPIA INTENSIVA Leggi su dire

Agenzia_Ansa : #Scuola Arcuri, via il 14 settembre con la massima sicurezza possibile. E' il primo ritorno collettivo alla normal… - fattoquotidiano : Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: "Si potrà togliere al banco". Arcuri: "Lezioni al via il 14 con massima si… - HuffPostItalia : Domenico Arcuri: 'Un giorno tornerò ad essere meno famoso di Ronaldo. Il virus? Non ci ha mai lasciato'

