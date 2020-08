Traffico Roma del 19-08-2020 ore 09:00 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente con disagi al Traffico su via dei Prati Fiscali altezza Piazzale Jonio possibili rallentamenti sempre per incidente su nei pressi di via Domenico Millelire ed ancora incidente sul Largo prudenza nella guida regolare il Traffico sulle altre strade della capitale nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate sulle percorso Urbano della A24 per Teramo e sulle due diramazioni dell’autosole la Nord e la suda in città proseguono i lavori al San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Masso cade sui binari Notte di paura, ore di caos

L’emergenza durante i lavori di manutenzione, bloccata la tratta . fra Terni e Giuncano. Coda di disagi: treni in ritardo e bus sostitutivi .

Roma è la Capitale dei nuovi contagi: ieri 51, sei scoperti in aeroporto

Roma Capitale dei contagi ... E il «Leonardo da Vinci» rappresenta il 70 per cento del traffico aereo nazionale. Resta alto il numero dei nuovi casi di positività al Covid in questo mese ...

