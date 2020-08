Temptation Island, Manila Nazzaro fa una rivelazione sui figli e parla del suo futuro in tv (Di mercoledì 19 agosto 2020) Manila Nazzaro è reduce del percorso a Temptation Island, affrontato insieme al compagno Lorenzo Amoruso. I due sono riusciti a superare tutte le incomprensioni sorte durante le registrazioni del programma e a tornare a casa più forti e innamorati di prima. Per l’ex Miss Italia, però, il rientro non è stato tutto rose e fiori. La Nazzaro, infatti, ha ottenuto un riscontro positivo da parte del pubblico. Le critiche, come ha dichiarato al settimanale Vero Tv, le sono invece arrivate proprio da chi le sta più a cuore: i suoi figli Nicolas e Francesco Pio. Estremamente affezionati a Lorenzo Amoruso, hanno bonariamente bacchettato la madre per i suoi comportamenti all’interno del villaggio di Temptation ... Leggi su dilei

