Spotify non ha funzionato per qualche ora. Su Twitter: "Abbiamo risolto il problema" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il servizio di streaming ha confermato su Twitter che sta risolvendo il problema AGGIORNAMENTO: Spotify comunica di avere risolto il problema alle 15.35 ora italiana. Non siete i soli: Spotify non sta funzionando e la conferma arriva dall'azienda su Twitter e sono tante le segnalazioni su DownDetector. We’re aware of some issues … Leggi su it.mashable

ilpost : Leggete questo articolo se: – non ne potete più del fatto che Spotify e Apple Music vi consiglino sempre lo stesso… - nonsischerzapiu : @____nur ho scritto il pezzo proprio per cercare di spiegare come il pubblicare più musica sia a vantaggio di Spoti… - lapacechenonho_ : Ecco un brano per te… Non mi avete fatto niente di Ermal Meta - ociredeFB : Ho paura che stasera sarà una serata di merda, ma pazienza, tornerò a casa sconsolato, ma non sarò sgarbato, della… - tennantslaugh : Raga porca merda non mi va spotify ma che cazzo è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify non Spotify down in molti paesi | Risolto HDblog Spotify non funziona in molti paesi: che succede?

Spotify sembra down: nel momento in cui scriviamo non funziona in molti paesi. Stanno arrivando giusto nell'ultima ora moltissime segnalazioni al sito internet downdetector.it; ma che succede esattame ...

Spotify down in molti paesi | Risolto

Spotify è stato down in diversi Paesi nelle scorse ore. La situazione è ora tornata alla normalità. Sono state tantissime le segnalazioni arrivate direttamente sulla pagina di riferimento del sito int ...

Spotify sembra down: nel momento in cui scriviamo non funziona in molti paesi. Stanno arrivando giusto nell'ultima ora moltissime segnalazioni al sito internet downdetector.it; ma che succede esattame ...Spotify è stato down in diversi Paesi nelle scorse ore. La situazione è ora tornata alla normalità. Sono state tantissime le segnalazioni arrivate direttamente sulla pagina di riferimento del sito int ...