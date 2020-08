Scuola, Sileri: “In caso di positività chiusure temporanee” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Collegandosi al tema della riapertura della Scuola, in ore nel corso delle quali l’attenzione sull’argomento è elevatissima, interviene con parole piuttosto chiare Sileri. “In caso di positività chiusure temporanee” Se si trova “un positivo a Scuola si faranno i controlli a tutte le persone intorno e si disporrà temporaneamente la chiusura. Una volta identificati i positivi la Scuola può ripartire”. Questo è quello che teorizza il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a ‘Timeline’ su SkyTg24 in merito alla riapertura delle scuole e delle operazioni da adottare per evitare contagi. “A mio avviso dovrà esserci uno sgravio di responsabilità per il ... Leggi su italiasera

Tra i temi oltre all'uso delle mascherine e ai casi di eventuali positivi a scuola anche gli spostamenti degli studenti e del personale della scuola sui mezzi pubblici.

