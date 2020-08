Sagramola: “Tutto sul rebus Felici, non è ancora finita. Corazza? Ecco il profilo dell’attaccante che serve al Palermo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Palermo riparte dalla guida di Roberto Boscaglia.La stagione passata si è conclusa con un confortante risultato per il Palermo, che al primo tentativo è riuscito a dominare il campionato di Serie D, terminando al primo posto e ottenendo così la promozione in Serie C. Al termine dell'annata però, il tecnico Rosario Pergolizzi, nonostante i risultati ottenuti,non è stato confermato, e la dirigenza rosanero è così partita alla ricerca di un suo erede.Dopo mesi di analisi, sondaggi ed interlocuzioni con vari candidati, il direttore sportivo Renzo Castagnini e l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola hanno scelto di puntare su Roberto Boscaglia, che dopo essersi liberato dal vincolo contrattuale con la Virtus Entella, si è insediato in qualità di ... Leggi su mediagol

zazoomblog : Sagramola: “Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro c’è una favorita per la B” -… - Mediagol : Sagramola: “Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro, c’è una favorita per la B” - WiAnselmo : Sagramola: 'Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro, c'è una favorita per la B'… - Mediagol : Sagramola: 'Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro, c'è una favorita per la B'… - tifosipalermoit : #Sagramola: 'Sul contratto, il mister ha finito di giocare poco tempo fa ed era legato da un vincolo contrattuale c… -