Paola Perego e il tampone al figlio: l’indignazione per una notizia che notizia non è (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il figlio di Paola Perego ha aspettato 6 ore per fare un tampone in fila al drive in. Questa, di per sé, non è una notizia. A quanti è capitato di dover fare la stessa cosa per le ragioni più svariate in questi mesi di emergenza? Altra notizia che notizia non è, l’ansia di una madre che attende che suo figlio possa fare il tampone per vedere il risultato – si spera positivo -. Come accade spesso nel mondo di oggi, soprattutto grazie ai social, questioni che sono di semplice e ordinaria amministrazione quando accadono a personaggi famosi diventano straordinarie. LEGGI ANCHE >>> Ci mancava solo la bufale del ... Leggi su giornalettismo

fanpage : Il figlio di Paola Perego ha aspettato 6 ore in fila al drive in per avere il tampone - giornalettismo : Il figlio di #PaolaPerego che aspetta sei ore per un tampone non è una notizia se non per il fatto che, sotto quest… - Jpolemica666 : RT @Nicolino_Berti: Il figlio di Paola Perego quando non sapeva camminare si chiamava Peg? - susanna769 : @ortyzapple @fanpage Credo invece fosse sdegno per l'attesa sofferta del FIGLIO DI PAOLA PEREGO - Wooltonsound : @VivianiSamuele E chi cazzo sarà mai? È chi cazzo è mai Paola Perego? Ma chi se ne frega! -