Nascondere destinatari Email (usare il Ccn) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Se siamo alle prime armi con le Email da PC o da smartphone, avremo sicuramente notato la presenza di un campo di testo particolare subito sotto il campo in cui si inseriscono i destinatari: Ccn. Questa parola sta per Copia Carbone nascosta e che è la traduzione dell'inglese BCC (blind Carbon Copy).La funzione Ccn permette agli utenti che inviano un'Email ad una moltitudine di destinatari di non far apparire gli indirizzi mail dei destinatari del messaggio: in poche parole tutti riceveranno la Email indicata, ma nessuno saprà a quante persone l'abbiamo inviata (in maniera opposta a Cc, dove invece compaiono gli indirizzi Email dei destinatari a tutti).Anche se sembra uno strumento fatto per ingannare, ad esempio, mettendo in copia un capo ... Leggi su navigaweb

