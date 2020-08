Mali, Suor Bovino: “A Bamako comandano i golpisti e mancano leader” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – “C’era tanto malcontento, anche nella scuola e tra gli insegnanti, ma questo intervento dei militari preoccupa ancora di piu’, perche’ non se ne immaginano gli sbocchi e perche’ mancano leader politici preparati”. Suor Myrian Bovino, piemontese, da 20 anni in Mali, parla con l’agenzia Dire da una missione a ridosso della base dei golpisti a Kati. Leggi su dire

