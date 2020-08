Lewandowski senza limiti, qual è il segreto? “Vietato pensare in campo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ancora quattro reti per fare la storia. Robert Lewandowski potrebbe battere il record di reti in una singola edizione della Champions League, stabilito da Cristiano Ronaldo nel 2013. Il campione polacco del Bayern Monaco avrà la sua prima occasione contro il Lione e, in caso di accesso alla finale, potrà rifarsi contro il Paris Saint-Germain.caption id="attachment 979677" align="alignnone" width="1024" Lewandowski (getty images)/captionsegretoMa qual è il suo segreto per essere così competitivo? Lewandowski lo ha rivelato ai microfoni di France Football: "Il 90% dei gol è determinato dalla testa e dal tuo livello di concentrazione. Se sei stanco il pensiero è automaticamente più lento e il lasso di tempo a disposizione si riduce. In area ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Lewandowski senza limiti, qual è il segreto? 'Vietato pensare in campo' - - skillandbet : ?? #Pronostici Lione - Bayern Monaco ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza… - edistintivo : @RobMaida Sei solo chiacchiere e distintivo senza vergogna e senza dignità che non si ricorda che eri proprio tu ch… - StayBombes : @lillo19701 Verissimo. È clamoroso pagare 150 mila euro Alaba e 0 Lewandowski insieme a neur! senza parlare di altr… - zazoomblog : Bayern Monaco stellare Lewandowski: “Senza parole per momenti simili” - #Bayern #Monaco #stellare -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski senza Lewandowski senza limiti, qual è il segreto? “Vietato pensare in campo” ItaSportPress PROBABILI FORMAZIONI LIONE BAYERN/ Diretta tv: i numeri da record di Lewandowski

Capocannoniere della Champions League con 14 centri (in 8 gare), Lewandowski ha chiuso la Bundesliga con 31 ... video che viene fornito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su ...

Pronostici Lione Bayern/ Quote e previsioni: Lewandowski sarà il primo marcatore?

I pronostici di Lione Bayern riguardano ovviamente la seconda semifinale di Champions League 2019-2020: quale sarà la squadra che riuscirà a garantire la qualificazione alla finale del Da Luz? La Fina ...

Capocannoniere della Champions League con 14 centri (in 8 gare), Lewandowski ha chiuso la Bundesliga con 31 ... video che viene fornito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su ...I pronostici di Lione Bayern riguardano ovviamente la seconda semifinale di Champions League 2019-2020: quale sarà la squadra che riuscirà a garantire la qualificazione alla finale del Da Luz? La Fina ...