La Spezia, fischi al comizio di Salvini e lui risponde: "Figli di papà, andate a lavorare" (Di mercoledì 19 agosto 2020)

La Spezia - Matteo Salvini non ha dubbi ... riscuotendo l'applauso dei 200 sostenitori presenti davanti al Teatro Civico e i fischi di quanti, all'incirca equivalenti in termini quantitativi, ...La Spezia, 19 agosto 2020 - Contestazioni e fischi durante il comizio di Matteo Salvini questa sera, 19 agosto, alla Spezia in piazza Mentana. Circa duecento persone hanno urlato, distanziati dal cord ...