Koeman: “Sono orgoglioso di essere qui. Con Messi parleremo, ma saranno cose private” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ronald Koeman, nel giorno della presentazione, parla alla stampa dal Camp Nou. Queste le parole del nuovo tecnico del Barcellona: “Sono orgoglioso, tutti sanno che il Barcellona è casa per me. E’ un orgoglio essere qui, un traguardo. Non è facile, certo, qui si esige sempre il massimo ma così mi piace. C’è la qualità per poter fare il massimo e per conquistare titoli e risultati. Da adesso iniziamo a lavorare. L’immagine dell’8-2 non è quella che vogliamo. Dobbiamo lavorare per recuperare il prestigio. Non mi piace parlare individualmente dei giocatori. Vogliamo il meglio per il club, costruire la miglior rosa possibile. Se ci sarà poi bisogno di prendere delle decisioni lo faremo. Messi? E’ il capitano, da oggi inizierò a ... Leggi su alfredopedulla

