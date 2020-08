Inter-Siviglia su Rtl 102.5: canale digitale terrestre e come ascoltarla (Di mercoledì 19 agosto 2020) RTL 102.5 ha acquistato dalla UEFA i diritti per trasmettere la radiocronaca della finale di Europa League tra Inter e Siviglia che si terrà venerdì 21 agosto allo Stadio Köln di Colonia, in Germania. A partire dalle 21, RTL 102.5 racconterà l’attesa finale tra gli spagnoli del Siviglia e i nerazzurri guidati da Antonio Conte, con la radiocronaca di Paolo Pacchioni. In studio ci saranno Marco Falivelli e Alessandra Vatta. L’Inter ha raggiunto la sua quinta finale di Coppa UEFA/Europa League dopo aver sconfitto per 5-0 in semifinale gli ucraini dello Shaktar Donetsk. Sarà possibile seguire la partita su RTL 102.5 (canale 736 di Sky e 36 del digitale terrestre), sul sito rtl.it e su tutti i canali social della radio. Leggi su sportface

