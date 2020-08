Il certificato nell’auto di Viviana: «Paranoia dopo crollo mentale per crisi mistica» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un certificato, ritrovato nell’auto di Viviana Parisi dopo l’incidente che ha innescato, come una miccia, la sua scomparsa e quella del piccolo Gioele, è stato diffuso dai legali della famiglia Mondello, quella del marito della donna di 43 anni morta nelle campagne di Caronia, sul cui destino aleggia ancora più di un interrogativo. Nel documento, rilasciato il 17 marzo dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, si legge che la donna sarebbe stata affetta da «Paranoia, con un crollo mentale dovuto a una crisi mistica». LEGGI ANCHE > Non sembrano esserci tracce di strangolamento sul corpo di Viviana Parisi Cosa dice il certificato Viviana Parisi ... Leggi su giornalettismo

