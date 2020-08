Fratoianni: 'Sulle discoteche l'egoismo e l'irresponsabilità della destra' (Di mercoledì 19 agosto 2020) C'è la pandemia, tornano a salire i ricoveri e quelli in terapia intensiva, ma la loro preoccupazione è attaccare i 'talebani' che vietano i balli senza dire che li vietano dopo che per settimane non ... Leggi su globalist

C’è la pandemia, tornano a salire i ricoveri e quelli in terapia intensiva, ma la loro preoccupazione è attaccare i ‘talebani’ che vietano i balli senza dire che li vietano dopo che per settimane non ...

Fratoianni: "Sul Covid Salvini sta rappresentando il volto dell'Italia peggiore"

Un nemico della scienza e del buon senso che è convinto che la sciagura Codiv (durante la quale ha visto crollare il suo consenso) possa essere ricondotta a suo favore facendo sciacallaggio politico, ...

