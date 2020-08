Dondola la figlia a testa in giù: "I bimbi vanno trattati come scimmie". Influencer arrestato (Di mercoledì 19 agosto 2020) “I bambini vanno trattati come scimmie”: sono state queste le parole di un Influencer russo 35enne, che si è fatto immortalare sui social mentre teneva la figlia di un mese e mezzo per una gamba, facendola Dondolare a testa in giù. L’uomo, Igor Kravtasov, è stato arrestato dalla polizia. A riportare la notizia è il Daily Star, citando la fonte di informazione locale Kubnews.Al momento dell’arresto, l’Influencer avrebbe opposto resistenza. Fermato insieme alla moglie, la 27enne Darya Getmanskaya, si trova sottoposto ad una custodia cautelare di 10 giorni. Le autorità stanno valutando se togliere alla coppia la patria potestà.Dopo ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Dondola la figlia a testa in giù: 'I bimbi vanno trattati come scimmie'. Influencer arrestato - odd_ark : RT @HuffPostItalia: Dondola la figlia a testa in giù: 'I bimbi vanno trattati come scimmie'. Influencer arrestato - readyplayer1__ : RT @HuffPostItalia: Dondola la figlia a testa in giù: 'I bimbi vanno trattati come scimmie'. Influencer arrestato - HuffPostItalia : Dondola la figlia a testa in giù: 'I bimbi vanno trattati come scimmie'. Influencer arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Dondola figlia Dondola la figlia a testa in giù: "I bimbi vanno trattati come scimmie". Influencer arrestato L'HuffPost Dondola la figlia a testa in giù: "I bimbi vanno trattati come scimmie". Influencer arrestato

“I bambini vanno trattati come scimmie”: sono state queste le parole di un influencer russo 35enne, che si è fatto immortalare sui social mentre teneva la figlia di un mese e mezzo per una gamba, face ...

Influencer prende la figlia per una gamba e la fa dondolare a testa in giù in un video

Un influencer ha preso la figlia di un mese e mezzo per una gamba e l’ha fatta dondolare a testa in giù. Tutto questo per fare un video da pubblicare sui social in cui spiegava: “I bambini vanno tratt ...

“I bambini vanno trattati come scimmie”: sono state queste le parole di un influencer russo 35enne, che si è fatto immortalare sui social mentre teneva la figlia di un mese e mezzo per una gamba, face ...Un influencer ha preso la figlia di un mese e mezzo per una gamba e l’ha fatta dondolare a testa in giù. Tutto questo per fare un video da pubblicare sui social in cui spiegava: “I bambini vanno tratt ...