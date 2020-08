Del Piero fa il tifo per…l’Inter: “Spero che Lukaku porti i nerazzurri al trionfo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'Inter fa sognare i tifosi nerazzurri e non solo. La squadra di Conte sta per vivere la finalissima di Europa League in programma venerdì sera contro il Siviglia e tutti gli appassionati faranno il tifo per lei. Anche un grande ex Juventus ha ammesso di confidare nel successo della squadra italiana: Alessandro Del Piero.Del Piero: "Spero Lukaku porti l'Inter alla vittoria"caption id="attachment 1002547" align="alignnone" width="714" Lukaku (getty images)/captionOspite di Sky, Alessandro Del Piero ha analizza il momento dell'Inter con tanto di auspicio riguardo alla finale di Europa League contro il Siviglia: "Mi auguro che Lukaku superi il fatto di non segnare mai contro le grandi e quindi che possa portare ... Leggi su itasportpress

