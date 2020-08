Dalla Spagna: Messi, gli scenari possibili (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tiene ancora banco, e non può essere altrimenti, la questione Messi in Spagna. Dopo gli addii di Setien e Abidal e l’arrivo di Koeman in panchina, per il quale manca soltanto l’ufficialità, il Barcellona comincerà una rivoluzione per certi versi storica. Con la disfatta in Champions contro il Bayern si è chiuso un ciclo, il club va rifondato. Ancora incerto, in questo senso, il futuro di Messi. Marca prova a ragionare sui possibili scenari: l’argentino potrebbe scegliere di rinnovare per altri due anni, in modo tale da restare al centro del progetto di rilancio di Koeman, oppure lasciare il Barça, che avrà bisogno di tempo per tornare ad essere se stesso; nel caso in cui quest’ultima ipotesi prendesse quota, secondo gli spagnoli soltanto ... Leggi su alfredopedulla

petergomezblog : Tamponi in aeroporto, a Fiumicino trovati altri 3 casi: rientro dalla Spagna. In Lombardia ancora caos, Gallera: “P… - repubblica : Toscana, rientra positivo dalla Spagna ora è in terapia intensiva - AMorelliMilano : BASTA! NON SIAMO IL CAMPO PROFUGHI D’EUROPA! #Seawatch 4, la ong tedesca parte dalla Spagna e porterà clandestini i… - titetta : RT @FabrizioDelpret: #COVID19 Lazio. Più 51 positivi: - 10 italiani di rientro dalla Grecia; - 8 di rientro dalla Spagna; - 3 dalla Croazi… - zazoomblog : Toscana positivo al Coronavirus al ritorno dalla Spagna: adesso è in terapia intensiva - #Toscana #positivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Toscana, rientra positivo dalla Spagna ora è in terapia intensiva La Repubblica Firenze.it Parma, centinaia in coda per i tamponi al rientro dalle vacanze - Foto

Sono iniziati - come previsto dall'Ausl - i tamponi drive-through per i parmigiani tornati in città dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Aperte all'Ausl di via ...

Tamponi su prenotazione Già centinaia di richieste

Rientri da Spagna, Grecia, Croazia o Malta. A Bergamo raddoppiate le linee telefoniche prese d’assalto. A Treviglio già prenotati in più di mille. Da oggi 250 esami al giorno. Seriate-Alzano, si cambi ...

Sono iniziati - come previsto dall'Ausl - i tamponi drive-through per i parmigiani tornati in città dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Aperte all'Ausl di via ...Rientri da Spagna, Grecia, Croazia o Malta. A Bergamo raddoppiate le linee telefoniche prese d’assalto. A Treviglio già prenotati in più di mille. Da oggi 250 esami al giorno. Seriate-Alzano, si cambi ...