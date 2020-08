Crysis Remastered: svelata una possibile data d’uscita per PS4 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il canale YouTube PlayStation Access potrebbe aver rivelato in un video la data d’uscita della versione PS4 di Crysis Remastered Crysis è un gioco molto amato e tantissimi giocatori sono stati felici di provare la sua versione rimasterizzata per Nintendo Switch. Sfortunatamente però solo i possessori di una console Nintendo hanno avuto il piacere di giocare alla Remastered, dato che su tutte le altre piattaforme è stata posticipata a data da destinarsi. Negli ultimi tempi Crytek non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su un nuovo periodo di lancio ma forse fra non molto avremo delle novità. Giusto ieri infatti il canale YouTube PlayStation Access potrebbe aver rivelato in un video la data d’uscita della versione PS4 di ... Leggi su tuttotek

Uscito su Nintendo Switch diverse settimane fa (più precisamente il 23 luglio scorso), Crysis Remastered è ora in dirittura d'arrivo anche su console PS4. Stando a un video pubblicato sul canale uffic ...

