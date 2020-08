Covid, aumentano i casi in provincia. Antonucci: “Virus ancora molto attivo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Stiamo assistendo negli ultimi giorni ad un aumento dei casi positivi da Coronavirus in provincia e ad un sintomatico abbassamento dell’età media delle persone contagiate. La situazione epidemiologica in Campania sta cambiando rapidamente, ma resta comunque sotto controllo, non desta, ad oggi, particolari preoccupazioni”. Ne è convinto il Tenente Colonello (r) Pasquale Antonucci, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, Consigliere Comunale di Caserta e candidato alle prossime Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre con la lista ‘Italia Viva’. “Permane – continua Antonucci – l’importanza fondamentale dell’osservanza delle prescrizioni stilate da medici ed esperti per evitare il ... Leggi su anteprima24

HuffPostItalia : Fondazione Gimbe: 'Aumentano casi e ricoveri per Covid. Con questo trend rischio nuovi lockdown' - fanpage : ?? È allarme Covid in Grecia. Le nuove restrizioni - Agenzia_Ansa : #Covid_19 contagi ancora in salita, aumentano anche i pazienti in isolamento. Solo #Molise e #ValdAosta senza nuovi… - pantareipantare : RT @bioccolo: 'Il covid nel mondo decreta il fallimento degli uffici open space: abbassano la produttività, aumentano malattie, ansia e con… - bioccolo : 'Il covid nel mondo decreta il fallimento degli uffici open space: abbassano la produttività, aumentano malattie, a… -