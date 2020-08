Coronavirus, contagi in crescita nel Casertano: 13 casi in un giorno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tredici casi nel Casertano in un giorno. Lo certifica il report dell’Asl di Caserta, che conferma l’inversione del trend nelle ultime settimane, con i contagi in aumento costante. A Roccamonfina sono sette i contagi legati ad un ragazzo tornato dalla Grecia, ma il numero … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

(Teleborsa) - La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase, "spinta" da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior il rischio per le fasce più vulnerabili. Lo ha detto ...

Scuola, Sileri: "Con studente positivo chiusura temporanea dell'istituto"

(Teleborsa) - "Nel caso in una classe uno studente risultasse positivo al Coronavirus, dovranno essere fatti i controlli ... Ci aspettiamo un aumento del numero dei contagi e dei focolai però con il ...

