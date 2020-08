Ciacciarelli (Lega): non sovraccaricare il lavoro degli infermieri (Di mercoledì 19 agosto 2020) “A causa dell’emergenza Coronavirus negli ospedali si sono moltiplicati lavoro ed adempimenti burocratici. Si tratta, naturalmente, di una conseguenza prevedibile e naturale. Tuttavia, nei nosocomi della provincia di Frosinone il personale infermieristico sarebbe costretto ad adempiere a questioni burocratiche nel bel mezzo del suo turno di assistenza ai malati”. “Nello specifico: RITIRARE I MODULI COMPILATI DAI VISITATORI ALL’INGRESSO, VISIONARLI E ARCHIVIARLI. Tutto ciò non è ammissibile. Il compito degli infermieri è quello di curare ed assistere il paziente, e questo non può essere fatto nel migliore dei modi se il personale è costretto, nel contempo, a curare le scartoffie. Perché negli ospedali non si dispongono figure professionali deputate a ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ciacciarelli Lega Ciacciarelli (Lega): non sovraccaricare il lavoro degli infermieri RomaDailyNews Sanita' del Lazio, Ciacciarelli (Lega) no al disbrigo di scartoffie, gli infermieri devono occuparsi dei pazienti

“A causa dell’emergenza Coronavirus negli ospedali si sono moltiplicati lavoro ed adempimenti burocratici. Si tratta, naturalmente, di una conseguenza prevedibile e naturale. Tuttavia, nei nosocomi de ...

Coronavirus. Ciacciarelli, Lega,: Zingaretti pensi ai suoi disastri nel Lazio

Il presidente part-time della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ancora una volta, perde l'occasione per tacere". Cosi', in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Lega ...

“A causa dell’emergenza Coronavirus negli ospedali si sono moltiplicati lavoro ed adempimenti burocratici. Si tratta, naturalmente, di una conseguenza prevedibile e naturale. Tuttavia, nei nosocomi de ...Il presidente part-time della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ancora una volta, perde l'occasione per tacere". Cosi', in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Lega ...