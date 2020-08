Cecilia Bartoli riparte da Ravello: epoca Covid è …. In prima fila applaude la Deneuve (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è tenuta a Ravello la prima mondiale dello spettacolo "What passion cannot music raise", dove la celeberrima mezzosoprano Cecilia Bartoli ha incantato una platea entusiasta. In prima fila c'era anche Catherine Deneuve (che vediamo qui mentre passa i controlli della temperatura) ad applaudire i tesori della musica barocca che spaziavano da Handel a Porpora, da Hasse a Telemann passando per Vivaldi. Una Bartoli raggiante ed evento chiave per il Ravello Festival diretto da Alessio Vlad. Ecco come ce lo racconta lei stessa, già tra i big a firmare la petizione "Lo spettacolo dal vivo deve ripartire": "Questa sera è importantissima. Si riparte. E lo si fa in Italia a Ravello, uno dei ... Leggi su ilfogliettone

Cecilia Bartoli riparte da Ravello: epoca Covid è “momento sacro”

Ravello (Salerno), 19 ago. (askanews) – Si è tenuta a Ravello la prima mondiale dello spettacolo “What passion cannot music raise”, dove la celeberrima mezzosoprano Cecilia Bartoli ha incantato una pl ...

