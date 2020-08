Calciomercato Palermo: via libera per il ritorno di Fallani, ma la SPAL detta le condizioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Palermo riporta Mattia Fallani in Sicilia, ma alle condizioni della SPALApre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, facendo il punto sul ritorno del giovane portiere in rosanero. Il club di Viale del Fante, infatti, ha deciso di confermare la gerarchia tra i pali per la prossima stagione di Serie C. Il vice di Alberto Pelagotti sarà nuovamente Mattia Fallani. L'estremo difensore, tuttavia, non si trasferisce ai siciliani a titolo definitivo, come la società avrebbe voluto, bensì ancora una volta in prestito. A dettare le condizioni del trasferimento la SPAL, che detiene il cartellino del classe 2001. Il terzo portiere, che partirà ... Leggi su mediagol

