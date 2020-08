Britney Spears rinuncia alla tutela di suo padre in favore di Jodi Montgomery (Di mercoledì 19 agosto 2020) Britney Spears rinuncia alla tutela di suo padre, con richiesta di revoca al Tribunale. I documenti sono stati acquisiti dal New York Times e, da questi, si evincono i prossimi passi dell'artista nei confronti del padre, al quale potrebbe non essere rinnovata la tutela della figlia. James Spears è il tutore legale di Britney dal 2008, da quando l'artista aveva iniziato a mostrare i primi problemi psichici e per i quali era in cura anche tramite diversi ricoveri. Solo un anno fa, i fan e parecchie celebrities hanno iniziato a contestare la gestione di James Spears attraverso la campagna #FreeBritney, rinnovata nelle scorse settimane per favorire l'allontanamento di suo ... Leggi su optimagazine

