Barcellona, ufficiale l’arrivo di Koeman: contratto fino al 2022 per l’allenatore olandese (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona, il club blaugrana ha ufficializzato l’arrivo dell’olandese nella mattinata di oggi con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Prenderà il posto di Quique Setién, esonerato dopo sette mesi in seguito alla pazzesca sconfitta subita in Champions contro il Bayern Monaco, capace di imporsi per 2-8 sui blaugrana. Koeman ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e a lui verrà affidata la ricostruzione del Barcellona, chiamato ad un pronto riscatto dopo una stagione da ‘zero tituli’.L'articolo Barcellona, ufficiale l’arrivo di Koeman: contratto ... Leggi su sportfair

DiMarzio : Il #Barcellona ha il suo nuovo allenatore: annunciato #Koeman - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Ronald #Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona ???? - sportli26181512 : Barcellona, Koeman è il nuovo allenatore: la news ufficiale di calciomercato: Il Barcellona ha annunciato il nuovo… - news24_napoli : Calciomercato – Barcellona, ora è ufficiale: Koeman nuovo tecnico - clikservernet : Adesso è ufficiale: Barcellona, Koeman nuovo allenatore -