Barcellona, Koeman: “Mi piacerebbe allenare Messi, non so se devo convincerlo a restare” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo il tracollo in Champions e una stagione chiusa senza titoli il Barcellona ha deciso di cambiare. Uno dei primi ad andarsene è stato Quique Setien, mai entrato in sintonia con il gruppo dei veterani. Al suo posto ci sarà Ronald Koeman, ex giocatore blaugrana e vincitore della Champions 1992 contro la Sampdoria.LE PAROLE DI Koeman SU Messicaption id="attachment 1009129" align="alignnone" width="300" Koeman Barcellona (twitter Barcellona)/captionDurante la presentazione il nuovo allenatore ha parlato del futuro di Leo Messi: "Non so se dovrò convincere Messi a restare, chiaro che quando hai il miglior giocatore al mondo vuoi che rimanga. A me piacerebbe lavorare con lui perchè è ... Leggi su itasportpress

