Va a ballare al rientro da Malta, poi risulta positiva al Covid: appello a 200 persone per il tampone (Di martedì 18 agosto 2020) Preoccupazione tra giovani e famiglie della provincia di Parma per il caso di una ventenne di Fidenza rientrata da una vacanza a Malta con alcune amiche e poi risultata positiva al coronavirus. La ragazza ha saputo di avere contratto il Sars-Cov2 domenica 16 agosto quando ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell’azienda Usl sull’esito del tampone, ma la sera del 14 agosto era con gli amici a un evento con musica e balli in un locale notturno.L’Emilia-Romagna non prevede l’obbligo di isolamento domiciliare in attesa del risultato del tampone per i rientri da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Una volta avuto l’esito, positivo, del tampone, è scattata la procedura per effettuare il test ai congiunti della ragazza e ai ... Leggi su huffingtonpost

