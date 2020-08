Traffico Roma del 18-08-2020 ore 08:30 (Di martedì 18 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto poco Traffico sulle strade intorno alla capitale ancora giornate particolari queste in città invece ci sono dei disagi se ti al Portuense per un incidente avvenuto sul Largo La Loggia con rallentamenti anche sulle strade limitrofe ricordiamo che per agevolare l’afflusso al Policlinico Universitario Campus Biomedico per i tamponi via Alvaro del Portillo si circola a senso unico di marcia con rallentamenti e code inevitabili nelle ore di Maggiore afflusso attivo il servizio bus navetta per il collegamento E ormai Anna Laurentina linea metro B Solo in questo tratto Infatti non circolano i treni per i lavori di rinnovo della Stazione EUR Fermi e per lavori Ci sono dei cambiamenti anche per il servizio ferroviario delle linee fl6 Roma Termini Frosinone ... Leggi su romadailynews

VAIstradeanas : 08:53 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-08-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-08-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Coronavirus, Lazio è la regione con più nuovi casi d’Italia: oggi sono 51 e solo a Roma e provincia

Con 51 casi di coronavirus diagnosticati, oggi il Lazio è la regione italiana che ha fatto registrare più nuovi contagi (Veneto +46, Lombardia +43). A pesare su questi numeri sono i tamponi che la Reg ...

Incidente sull’autostrada Roma-Napoli tra Anagni e Colleferro: traffico bloccato e code

Traffico bloccato e lunghe code sull'autostrada A1 Roma-Napoli a causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 agosto. Secondo le informazioni apprese ...

Con 51 casi di coronavirus diagnosticati, oggi il Lazio è la regione italiana che ha fatto registrare più nuovi contagi (Veneto +46, Lombardia +43). A pesare su questi numeri sono i tamponi che la Reg ...Traffico bloccato e lunghe code sull'autostrada A1 Roma-Napoli a causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 agosto. Secondo le informazioni apprese ...